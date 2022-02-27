27 февраля в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоялся финал Кубка английской Лиги, в котором трофей разыграли «Челси» и «Ливерпуль». Основное время, как и дополнительное, не принесло успеха ни одной из команд – 0:0.

В конце овертаймов главный тренер «Челси» Томас Тухель заменил вратаря. Кепа Аррисабалага встал в ворота вместо Эдуара Менди. Испанец – специалист по пенальти: его выпустили специально под намечающуюся серию. Такая замена в «Челси» на последних минутах встречи происходит не впервые и прекрасно оправдала себя в игре за Суперкубок УЕФА, но не в этот раз.

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Кепа Аррисабалага Фото: Getty Images

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Итак, исход встречи и судьбу Кубка решила серия послематчевых пенальти, которая вышла крайне эпичной. Предписанные пять пробитий не выявили победителя – все били очень круто – а потому по очереди к одиннадцатиметровой отметке пошли друг за другом все игроки обеих команд, включая вратарей.

Кепа Аррисабалага Фото: Getty Images

Голкипер «Ливерпуля» Каоимин Келлехер свой мяч забил, а Кепа, который вышел спасать ситуацию, не только не отбил ни одного из 11 ударов, но и решающий пенальти пробил выше ворот. Итог встречи – 11:10 в пользу «Ливерпуля».

Кепа Аррисабалага, незабитый пенальти в ворота «Ливерпуля» Фото: Getty Images

Юрген Клопп оценил победу «Ливерпуля» в финале Кубка английской Лиги.

«Даже в профессиональном футболе должно быть место для сантиментов. Келлехер – молодой футболист, играет во всех соревнованиях, что мне делать? Я одновременно профессиональный тренер и человек. Человек сегодня победил. Келлехер заслужил это. У нас на базе есть стена с фотографиями всех вратарей, которые что-то выиграли, и Каоимин может оказаться на ней – так и должно быть. Это здорово. «Челси» невероятно силен, мы друг друга стоим. Нам нужно было немного удачи – и нам повезло. Счет мог быть и иным», – заявил Клопп.

Антонио Рюдигер утешает Кепу после незабитого пенальти Фото: Getty Images

Главный тренер «Челси» Томас Тухель также подвел итоги противостояния, отметив равную игру и небольшое отсутствие удачи.

«В футболе бывают превосходные матчи, и это был один из них. Никаких волнений, никаких сожалений. Мы сделали все что могли, это был великолепный футбол. Незасчитанный гол Ромелу – все было очень близко, у нас было плохое предчувствие. Иногда нужно немного удачи. Мы не забили трижды, у нас были явные моменты, у них они тоже были. Ничья в основное время – справедливый итог.

Мы делали это раньше с Кепой, он немного лучше в отражении пенальти, и именно поэтому я принял решение о замене. Необычно, что всем 11 игрокам нужно было пробивать, он сделал это слишком быстро. Иногда это может обернуться против вас, но вы предпринимаете шаги, когда они должны быть сделаны, а не после того, как люди могут вас осудить» – прокомментировал он.

Источники: Sky Sports, BBC Sport.

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