Кубок Лиги – самый неприятный турнир для Кепы Аррисабалаги. В 2022-м испанец выскочил под серию пенальти – не отразил ни одного из 11 ударов «Ливерпуля» и не забил личный. В 2019-м испанец отказался от замены в финале против «Сити»: перед циклом 11-метровых место в воротах «Челси» должен был занять Вилли Кабальеро, игравший в команде Пепа Гвардиолы.

Ошибки Кепы особенно обидны на фоне удачного плана Томаса Тухеля. «Челси» преуспел и в атаке, и в защите против «Ливерпуля». Главное достижение было связано с прессингом. Первым делом лондонцы блокировали опорную зону соперника. Пока один из пары Мэйсон Маунт-Кай Хаверц приглядывал за Фабиньо, другой выбегал на центральных защитников.

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Принцип прессинга «Челси»: Маунт подбежал к Фабиньо и позволил Хаверцу подняться в более высокое давление Фото: Other Agency

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Прессинг «Челси» отрезал «Ливерпуль» от центрального канала, по которому прошли лишь 26% атак команды Юргена Клоппа. При этом вдоль флангов поднимались вингбеки лондонцев, Маркос Алонсо и Сесар Аспиликуэта. Испанцы мешали чужим выпадам по краям.

Алонсо поднялся в прессинге до Александер-Арнольда Фото: Other Agency

Слаженный прессинг «Челси» был бы невозможен с Ромелу Лукаку в составе. В феврале Тухель хвалил Хаверца за выхлоп без мяча. В позиции страйкера Кай лучше понимает, как и по кому давить. Результат – «Ливерпуль» чаще всего продвигался по левому флангу (46% атак) и реже задействовал правый край с Трентом Александер-Арнольдом.

Зоной британца «Челси» пользовался в атаке. С левого фланга лондонцев прилетели оба отмененных гола Хаверца. Игроки Тухеля забегали в зону, которая оставалась за спиной Трента, и обостряли в штрафную.

Хаверц открылся в свободной зоне за спиной Александер-Арнольда Фото: Other Agency

Еще «Челси» использовал рывки за спины защитникам. Первый же острый момент лондонцев – удар Кристиана Палисика на шестой минуте – был создан в результате открывания в слепой зоне. Другой пример – штанга Мэйсона Маунта на 49-й.

Маунт открылся за спиной Матипа перед ударом в штангу Фото: Other Agency

«Челси» использовал все уязвимости «Ливерпуля» в защите. Команда Клоппа надежна без мяча, но иногда упускает пространство в спине, особенно – позади Трента. Лондонцы выжали максимум и заработали 2 xG – соперник, который нанес почти вдвое больше ударов (20 против 11), выбил 2,4.

Главным оружием «Ливерпуля» оказались стандарты, с которых игроки Клоппа нанесли половину ударов в створ (3 из 6). Именно со штрафного команда в красном забила отмененный мяч. Тактические успехи «Челси» определили ход игры только наполовину. Исходом оказалась серия пенальти.

Эдуар Менди и Кепа Аррисабалага Фото: Getty Images

11-метровые подводят к главной теме финала. На первый взгляд, Кепа – главный виновник в поражении «Челси». Специалист по пенальти не отразил ни единого удара, хотя вышел на поле именно под серию. На деле винить Аррисабалагу сложно.

Во-первых, серия пенальти – лотерея даже для наиболее успешных вратарей. Кепа заслужил место в перестрелке по итогам Суперкубка УЕФА и двух побед в Кубке Лиги, над «Астон Виллой» и «Саутгемптоном». Любое осуждение Аррисабалаги – мысли задним числом. Во-вторых, нельзя винить голкипера за неточный удар – это непрофильная работа. Идеальный выстрел Каоимина Келлеера – исключение из правил.

Кепа остался мастером по пенальти даже после финала Кубка Лиги. А «Челси» уехал с достойным перфомансом. Видимо, против современного «Ливерпуля» удач в тактике мало.

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