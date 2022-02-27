«Ливерпуль» и «Челси» выдали захватывающий финал Кубка Лиги, в котором определили победителя только в серии пенальти. Команды за 120 минут вонзили четыре мяча, но ни один из не отобразился на табло. Арбитр Стюарт Атуэлл отменил все голы и довел игроков до серии 11-метровых, в которой «красные» выиграли благодаря промаху Кепы Аррисабалаги. Почему же все не закончилось раньше?

Первый мяч в игре на 67-й минуте вонзил Жоэль Матип. «Ливерпуль» заработал стандарт на правом фланге недалеко от штрафной Эдуара Менди. Трент Александер-Арнольд шикарно навесил на левую штангу, где Садио Мане отклеился от защитников и головой прострелил на дальнюю. Оттуда Матип и занес мяч под перекладину. «Красные» успели обрадоваться и поверить, что вышли вперед, но спустя пару минут переговоров по аудиосвязи главный арбитр отправился смотреть эпизод. Атуэлл около минуты вглядывался в экран и отменил мяч из-за нарушения со стороны Вирджила ван Дейка. Голландец оказался в пассивном офсайде, когда мешал игроку «Челси» накрыть Мане.

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Фол Ван Дейка в эпизоде с отмененным голом Матипа Фото: Other Agency

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Далее забивали только «синие». После отмены мяча Матипа прошло около 10 минут, как на ВАР злились уже игроки «Челси». Тимо Вернер выскочил на замену на 74-й минуте, а спустя пять оформил ассист на Кая Хаверца. Вернер прорвался по левому флангу в штрафную и навесил на дальнюю, откуда Хаверц тоже головой прошил Каоимина Келлеера. На этот раз Атуэлл принял решение быстрее и даже не обращался к видеоповтору, ведь Тимо залез в очевидный офсайд при получении мяча у коробки. Хаверц же был в правильном положении, подвел экс-форвард «Лейпцига».

Офсайд Тимо Вернера Фото: Other Agency

Экстра-таймы прошли с преимуществом «Челси», которое вылилось в голы в каждом 15-минутном отрезке. Сначала вышедший на замену Ромелу Лукаку мог вонзить первый мяч в Кубке Лиги, но тоже заскочил в офсайд. Бельгиец получил мяч на правом фланге, ворвался в штрафную, красиво убрал защитника и выстрелил в ближний угол без шансов для Келлеера. Ромелу успел порадоваться вместе с партнерами, но Атуэлл снова отправился просматривать эпизод. На повторе казалось, что в этот раз судья точно засчитает мяч, ведь ноги Ван Дейка были ближе к воротам, чем конечности Лукаку. Однако бельгиец рукой опередил защитника, и судья снова отменил мяч.

Офсайд Ромелу Лукаку Фото: Other Agency

На 110-й минуте Хаверц едва не принес «Челси» трофей, но в итоге оформил дубль из незасчитанных мячей. Снова помешал офсайд, причем на этот раз в нем оказался сам Кай. Немец получил мяч на левом фланге штрафной, красиво развернулся и засадил мяч в дальний угол. На этот раз судьи сработали быстро и не дали времени «синим» поверить в успех. Этот мяч, как и первая банка Хаверца, не вызвала вопросов.

Офсайд Кая Хаверца (номер 29) Фото: Other Agency

Две из четырех отмен оказались очевидными, но с мячами Лукаку и Матипа судьи разбирались долго. К счастью, в обоих эпизодах они приняли правильное решение и не вмешались в спор за Кубок Лиги, который в серии 11-метровых ушел к «Ливерпулю».

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