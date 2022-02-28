Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему в финале Кубка английской Лиги позволил сыграть Куивину Келлехеру, а не Алиссону.
«Я очень рад, что мое решение выставить на матч этого парня оправдалось. Он заслужил это. Я состою из двух частей. С одной стороны, я – главный тренер клуба. С другой – простой человек. И человеческая сторона меня возобладала на этот раз. Он – молодой человек, мы просим многого от него, он начинает играть в турнире, а потом мы выходим в финал. И как мне тут сказать ему, что он не будет играть? В профессиональном футболе должно быть место сантиментам.
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У нас в тренировочном центре есть специальная доска, на которой нанесены имена всех голкиперов, выигрывавших какие-либо трофеи с клубом, и имя Куивина может быть там – такими были мои мысли. И то, что так и произошло в итоге, очень и очень здорово», – сказал Клопп.
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Источник: BBC.
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