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Матч Первой лиги перенесен из-за болельщика. Мужчину эвакуировали на вертолете прямо с поля

Матч Первой лиги перенесен из-за болельщика. Мужчину эвакуировали на вертолете прямо с поля
Eurosport

53 мин. назад

«Барнсли» и «Бёртон» не сыграли в футбол.

Матч девятого тура английской Первой лиги «Бёртон» – «Барнсли» был отменен по довольно необычной причине. Во время предматчевой разминки болельщик рухнул возле поля. Мужчину экстренно эвакуировал вертолет скорой помощи.

Игроков отправили в раздевалку еще до того, как кто-то успел выйти на поле.

Главный тренер «Бёртона» Найджел Клаф настоял на том, что это было правильным решением.

  • «Барнсли» остался на седьмой строчке таблицы «Бёртон» – на 15-й.
  • О состоянии болельщика данных пока нет.

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