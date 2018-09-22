Матч Первой лиги перенесен из-за болельщика. Мужчину эвакуировали на вертолете прямо с поля

Матч девятого тура английской Первой лиги «Бёртон» – «Барнсли» был отменен по довольно необычной причине. Во время предматчевой разминки болельщик рухнул возле поля. Мужчину экстренно эвакуировал вертолет скорой помощи.

Игроков отправили в раздевалку еще до того, как кто-то успел выйти на поле.

Главный тренер «Бёртона» Найджел Клаф настоял на том, что это было правильным решением.

«Барнсли» остался на седьмой строчке таблицы «Бёртон» – на 15-й.

О состоянии болельщика данных пока нет.

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