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Парочка 20-летних футболистов «Чарльтона» задержана на Ибице по обвинению в сексуальном насилии
Отдохнули.
Двое футболистов английского «Чарльтона» Карлан Ахерн-Грант и Рикко Хэкетт-Фейрчайлд задержаны на Ибице по обвинению в изнасиловании 19-летней девушки, которая тоже приехала из Великобритании.
Игроки якобы пригласили 19-летнюю девушку и ее подругу в отель в Кала де Боу, неподалеку от города Сан-Антонио. В номере один из футболистов набросился на девушку, другой держал ее и снимал происходящее на мобильный телефон. О случившемся сообщили родители девушки, которые приехали с ней на отдых. «Клуб осведомлен об инциденте и изучает этот вопрос. На данном этапе расследования мы воздержимся от комментариев», – цитирует представителя «Чарльтона» Mirror.
- «Чарльтон» играет сейчас в пятом английском дивизионе.
- Ахерн-Грант играл за молодежные сборные Англии разных возрастов.
(Фото: Daily Mirror)
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