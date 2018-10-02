Голкипер «Ковентри» пошел на хоккей и получил шайбой по голове

Голкипер футбольного «Ковентри» Ли Бёрдж рискует пропустить ближайшие матчи из-за нелепой травмы, полученной во время посещения хоккейной игры.

Вратарь пришел на матч хоккейной команды «Ковентри Блэйз» против «Шеффилд Стилерс». В одном из эпизодов Бёрдж получил удар шайбой в голову, после чего футболиста госпитализировали. Хоккейный «Ковентри» извинился перед Ли, а сам игрок пошутил в твиттере, что больше не придет на хоккей.

«Отличный вечер на хоккее. Больше туда не пойду».

Что касается матча, то здесь «Ковентри» победил – 5:2.

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