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«Какой там Тер Штеген?» – воскликнул кипер «Плимута» и совершил фееричный двойной сэйв

«Какой там Тер Штеген?» – воскликнул кипер «Плимута» и совершил фееричный двойной сэйв
Eurosport

11 мин. назад

Этот парень принадлежит «Арсеналу» – Лено и Чех уже занервничали.

В матче 16-го тура английской Лиги 1 (третий дивизион) «Плимут» на выезде разгромил «Сканторп Юнайтед» – 4:1.

Одним из творцов победы «Плимута» стал голкипер Мэтт Мэйси, совершивший прекрасный двойной сэйв. Особенно крутым вышло спасение номер два – такому позавидуют лучшие голкиперы мира.

  • Права на 24-летнего Мэйси принадлежат лондонскому «Арсеналу». Он провел две официальные игры за «канониров» и пропустил один гол.
  • «Сканторп» занимает 17-ю строчку в турнирной таблице, «Плимут» – 22-ю.
  • В Лиге 1 выступают 24 команды.

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