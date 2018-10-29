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«Какой там Тер Штеген?» – воскликнул кипер «Плимута» и совершил фееричный двойной сэйв
Этот парень принадлежит «Арсеналу» – Лено и Чех уже занервничали.
В матче 16-го тура английской Лиги 1 (третий дивизион) «Плимут» на выезде разгромил «Сканторп Юнайтед» – 4:1.
Одним из творцов победы «Плимута» стал голкипер Мэтт Мэйси, совершивший прекрасный двойной сэйв. Особенно крутым вышло спасение номер два – такому позавидуют лучшие голкиперы мира.
- Права на 24-летнего Мэйси принадлежат лондонскому «Арсеналу». Он провел две официальные игры за «канониров» и пропустил один гол.
- «Сканторп» занимает 17-ю строчку в турнирной таблице, «Плимут» – 22-ю.
- В Лиге 1 выступают 24 команды.
Тер Штеген отразил два убойных удара за пару секунд
Вратарь «Коринтианса» совершил безумный двойной сэйв. Такое не снилось даже Гордону Бэнксу
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