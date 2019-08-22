В Англии почти прекратил существование футбольный клуб «Бари», просуществовавший 134 года. Основанный в 1885 году клуб находится в финансовой пропасти.

Будущее «Бари» скоро определится. До 23 августа владельцу Стиву Дейлу необходимо доказать лиге, что у него есть деньги для поддержания жизнедеятельности клуба. В противном случае с «Бари» будет снят статус профессионального клуба.

В команде осталось всего десять игроков – регистрировать новых в отсутствии финансовых гарантий запрещено. «Бари» не вышел ни на один из четырех матчей Первой лиги Англии.

В середине 2000-х клуб уже стоял на грани смерти – «Бари» в должности спортивного директора спас отец Гари и Фила Невиллов.

В 1900-м и 1903-м «Бари» был обладателем Кубка Англии.

И немного игры слов – «Бари» (bury) переводится с английского как «хоронить».

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