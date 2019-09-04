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Старейший клуб Англии «Бери» может вернуться в Лигу 2. Полиция открыла дело против президента
Он обвиняется в хищении большой суммы денег.
Старейший футбольный клуб Англии «Бери» может вернуться в Лигу 2 в сезоне-2020/21.
По информации The Telegraph, дело о гибели клуба сейчас расследует полиция: вероятно, президент «Бери» Стив Дейл в начале 2019 года украл с банковских счетов клуба примерно 140 тысяч евро. Арестов пока не было, но следствие продолжается.
Также было объявлено, что в следующем сезоне «Бери» могут допустить к соревнованиям во Второй лиге (четвертый дивизион).
- «Бери» был основан в 1885 году.
- В текущем сезоне по финансовым причинам команда не сыграла ни одного официального матча.
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