Старейший футбольный клуб Англии «Бери» может вернуться в Лигу 2 в сезоне-2020/21.

По информации The Telegraph, дело о гибели клуба сейчас расследует полиция: вероятно, президент «Бери» Стив Дейл в начале 2019 года украл с банковских счетов клуба примерно 140 тысяч евро. Арестов пока не было, но следствие продолжается.

Также было объявлено, что в следующем сезоне «Бери» могут допустить к соревнованиям во Второй лиге (четвертый дивизион).

«Бери» был основан в 1885 году.

В текущем сезоне по финансовым причинам команда не сыграла ни одного официального матча.

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