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Хет-трик защитника «Уикома»: два прямых удара с углового + штрафной

Хет-трик защитника «Уикома»: два прямых удара с углового + штрафной
Eurosport

4 мин. назад

Чудо из английского подземелья.

Защитник «Уикома» Джо Джейкобсон оформил волшебный хет-трик в матче Первой лиги (третий по рангу английский дивизион) против «Линкольн Сити».

Событие примечательно не только позицией игрока на поле: два из забитых мячей Джейкобсон оформил прямыми ударами с угловых, а еще один – со штрафного.

  • Хет-трик Джейкобсона принес победу «Уикому» со счетом 3:1.
  • «Уиком» лидирует в таблице третьего английского дивизиона после семи туров. «Линкольн» – пятый.
  • Три гола стали для Джо первыми в сезоне.

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