Защитник «Уикома» Джо Джейкобсон оформил волшебный хет-трик в матче Первой лиги (третий по рангу английский дивизион) против «Линкольн Сити».

Событие примечательно не только позицией игрока на поле: два из забитых мячей Джейкобсон оформил прямыми ударами с угловых, а еще один – со штрафного.

Хет-трик Джейкобсона принес победу «Уикому» со счетом 3:1.

«Уиком» лидирует в таблице третьего английского дивизиона после семи туров. «Линкольн» – пятый.

Три гола стали для Джо первыми в сезоне.

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