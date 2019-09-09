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Хет-трик защитника «Уикома»: два прямых удара с углового + штрафной
Чудо из английского подземелья.
Защитник «Уикома» Джо Джейкобсон оформил волшебный хет-трик в матче Первой лиги (третий по рангу английский дивизион) против «Линкольн Сити».
Событие примечательно не только позицией игрока на поле: два из забитых мячей Джейкобсон оформил прямыми ударами с угловых, а еще один – со штрафного.
- Хет-трик Джейкобсона принес победу «Уикому» со счетом 3:1.
- «Уиком» лидирует в таблице третьего английского дивизиона после семи туров. «Линкольн» – пятый.
- Три гола стали для Джо первыми в сезоне.
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