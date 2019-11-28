Полузащитник «Портсмута» Маркус Харнесс выдал трюк, который ты сам мечтал повторить миллион раз во дворе.

На разминке перед матчем английской Лиги 1 против «Ротерхэма» Харнесс подошел к оставленному партнером мячу и сильно вжарил по воротам с левой ноги.

Удар угодил в прозвеневшую перекладину и отскочил обратно в поле. Маркус не растерялся, подстроился теперь с правой ноги и идеально выстрелил в правую девятку.

Даже странно, что такой заряд перед игрой не помог полузащитнику забить. Но «Портсмут» все равно выиграл у «Ротерхэма» со счетом 3:2.

23-летний Харнесс перешел в «Помпи» летом 2019-го. До этого вингер шесть сезонов принадлежал клубу «Бёртон Альбион» и никогда не поднимался уровнем выше Чемпионшипа.

Папа пообещал 7-летнему сыну Playstation 5 за 3 удара в перекладину. И проспорил!

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