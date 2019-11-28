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Кроссбар-челлендж из английских подвалов – парень на разминке зарядил в перекладину, потом в девятку

Кроссбар-челлендж из английских подвалов – парень на разминке зарядил в перекладину, потом в девятку
Eurosport

54 мин. назад

Не говори, что не завидуешь везунчику.

Полузащитник «Портсмута» Маркус Харнесс выдал трюк, который ты сам мечтал повторить миллион раз во дворе.

На разминке перед матчем английской Лиги 1 против «Ротерхэма» Харнесс подошел к оставленному партнером мячу и сильно вжарил по воротам с левой ноги.

Удар угодил в прозвеневшую перекладину и отскочил обратно в поле. Маркус не растерялся, подстроился теперь с правой ноги и идеально выстрелил в правую девятку.

  • Даже странно, что такой заряд перед игрой не помог полузащитнику забить. Но «Портсмут» все равно выиграл у «Ротерхэма» со счетом 3:2.
  • 23-летний Харнесс перешел в «Помпи» летом 2019-го. До этого вингер шесть сезонов принадлежал клубу «Бёртон Альбион» и никогда не поднимался уровнем выше Чемпионшипа.

Папа пообещал 7-летнему сыну Playstation 5 за 3 удара в перекладину. И проспорил!

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