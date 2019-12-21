«Оксфорд» обыграл «Уиком» в матче 21-го тура Первой лиги Англии – 1:0. Хозяевам повезло – гости почти весь матч провели без главного футболиста – Адебайо Акинфенвы.

В одном из эпизодов на поле начались бурные разборки, футболист «Оксфорда» проявил суицидальные наклонности и толкнул Акинфенву в грудь. Страйкер не сдержал пыл, подошел к обидчику и пихнул его в лицо. Естественно, рефери показал гиганту красную карточку.

Задира серьезно рисковал – Акинфенва весит за сотню кило и считается сильнейшим футболистом мира. В FIFA 2020 ему нет равных по этому показателю – и он любит этим похвастать.

В 2018 году Адебайо помог «Уикому» подняться в третий английский дивизион. Команда лидирует в таблице с семиочковым отрывом.

37-летний страйкер выступает за клуб с 2016 года.

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