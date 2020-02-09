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«Ты не футболист, пока не получишь 10 швов на лице». Хавбек «Ковентри» показал кошмарное рассечение

«Ты не футболист, пока не получишь 10 швов на лице». Хавбек «Ковентри» показал кошмарное рассечение
Eurosport

46 мин. назад

Игрок каким-то чудом избежал сотрясения головного мозга.

Арендованный у «Астон Виллы» полузащитник Каллум О'Хэйр получил жуткую травму головы в матче английской Лиги 1 между «Ковентри» и «Болтоном».

Футболист выложил в твиттер фото до и после медицинских манипуляций. На 56-й минуте О'Хэйр столкнулся с защитником соперника Тотой Нсиалой, который выше него почти на 30 сантиметров.

Рана проходит поперек лба, в больнице ему наложили швы.

«Он выдержал и не испугался. Мы шутим, что ты не футболист, пока не получишь 10 швов на лице, но, конечно, вопрос серьезный. Медицинский персонал должен был убедиться, что это не сотрясение мозга», – цитирует Coventry Live тренера «Ковентри» Марка Робинса.

  • «Ковентри» выиграл со счетом 2:1.
  • Команды играют в третьем по силе английском дивизионе.

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