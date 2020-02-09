Арендованный у «Астон Виллы» полузащитник Каллум О'Хэйр получил жуткую травму головы в матче английской Лиги 1 между «Ковентри» и «Болтоном».

Футболист выложил в твиттер фото до и после медицинских манипуляций. На 56-й минуте О'Хэйр столкнулся с защитником соперника Тотой Нсиалой, который выше него почти на 30 сантиметров.

Рана проходит поперек лба, в больнице ему наложили швы.

«Он выдержал и не испугался. Мы шутим, что ты не футболист, пока не получишь 10 швов на лице, но, конечно, вопрос серьезный. Медицинский персонал должен был убедиться, что это не сотрясение мозга», – цитирует Coventry Live тренера «Ковентри» Марка Робинса.

«Ковентри» выиграл со счетом 2:1.

Команды играют в третьем по силе английском дивизионе.

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