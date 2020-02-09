«Ты не футболист, пока не получишь 10 швов на лице». Хавбек «Ковентри» показал кошмарное рассечение
Игрок каким-то чудом избежал сотрясения головного мозга.
Арендованный у «Астон Виллы» полузащитник Каллум О'Хэйр получил жуткую травму головы в матче английской Лиги 1 между «Ковентри» и «Болтоном».
Футболист выложил в твиттер фото до и после медицинских манипуляций. На 56-й минуте О'Хэйр столкнулся с защитником соперника Тотой Нсиалой, который выше него почти на 30 сантиметров.
Рана проходит поперек лба, в больнице ему наложили швы.
«Он выдержал и не испугался. Мы шутим, что ты не футболист, пока не получишь 10 швов на лице, но, конечно, вопрос серьезный. Медицинский персонал должен был убедиться, что это не сотрясение мозга», – цитирует Coventry Live тренера «Ковентри» Марка Робинса.
- «Ковентри» выиграл со счетом 2:1.
- Команды играют в третьем по силе английском дивизионе.
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