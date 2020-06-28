Акинфенва пришел на тренировку в майке «Ливерпуля» и получил штраф

Самый сильный футболист не расстроился – он ждал чемпионства 30 лет.

Самый сильный футболист в мире Адебайо Акинфенва оскандалился на тренировке «Уиком Уондерерс» из Первой лиги (третий по силе английский дивизион).

Форвард пришел на занятия в майке любимого «Ливерпуля». Такой жест влетел Адебайо в копеечку, но сам игрок не расстроился:

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«Единственный раз, когда я был счастлив заплатить клубный штраф. «Ливерпуль» – чемпион!» – написал Акинфенва в инстаграме.

В FIFA 20 сила Адебайо оценена в 97.

Во время предыдущего чемпионства «Ливерпуля» Акинфенве было 8 лет.

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