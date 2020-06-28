Акинфенва пришел на тренировку в майке «Ливерпуля» и получил штраф

Адебайо Акинфенва
Фото: Getty Images
Самый сильный футболист не расстроился – он ждал чемпионства 30 лет.
Самый сильный футболист в мире Адебайо Акинфенва оскандалился на тренировке «Уиком Уондерерс» из Первой лиги (третий по силе английский дивизион).
Форвард пришел на занятия в майке любимого «Ливерпуля». Такой жест влетел Адебайо в копеечку, но сам игрок не расстроился:
League One
Самый сильный футболист планеты уложил соперника ударом в лицо и получил красную
21/12/2019 В 20:56
«Единственный раз, когда я был счастлив заплатить клубный штраф. «Ливерпуль» – чемпион!» – написал Акинфенва в инстаграме.
- В FIFA 20 сила Адебайо оценена в 97.
- Во время предыдущего чемпионства «Ливерпуля» Акинфенве было 8 лет.
Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме
Лига чемпионов УЕФА
«Тебе повезло, что ты не сыграешь против меня». Акинфенва записал обращение к Рамосу и сломал бутсу
07/06/2018 В 20:34
League Two
Акинфенва поднял «Уиком» в третью английскую лигу и засветил бицуху размером с Колорадо
30/04/2018 В 22:31