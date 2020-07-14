Акинфенва впервые в истории «Уикома» вывел клуб в Чемпионшип и получил сюрприз от Клоппа

Юрген снова самый крутой.

«Уикомб Уондерерс» обыграл «Оксфорд Юнайтед» в финале плей-офф Первой лиги – 2:1.

Клуб впервые за 133-летнюю историю вышел в Чемпионшип, и страйкер команды Адебайо Акинфенва получил особенный подарок. Нападающий славится фанатичной любовью к «Ливерпулю» – после финала ЛЧ-2017/18 он в шутку пригрозил Рамосу расправой за фол на Салахе, а после недавнего чемпионства «красных» пришел на тренировку «Уикомба» в цветах мерсисайдцев, за что отхватил штраф.

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Главный тренер любимой команды Акинфенвы Юрген Клопп не мог не поздравить здоровяка с промоушном. «Привет, гигант, поздравляю. Я смотрел матч, не видел твое интервью, но мои игроки передали, что ты был бы рад получить от меня весточку. С победой!» – сказал немец в личном сообщении игроку, которое тот выложил в инстаграм вместе со своей бурной реакцией.

У Акинфенвы 10+6 в 32 матчах Первой лиги.

Он играет за клуб с 2016 года – тогда команда выступала в четвертом английском дивизионе.

Адебайо – самый сильный футболист серии игр FIFA.

Акинфенва пришел на тренировку в майке «Ливерпуля» и получил штраф

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