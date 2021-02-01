30 января «Уимблдон» уступил «МК Донс» (0:2) и закрепился на 21-м месте в Лиге 1. Это стало последней каплей терпения руководства, и Глин Ходжес лишился поста главного тренера.

Боссы «Уимблдона» уже составил шорт-лист кандидатов на замену: туда попали экс-коуч «Блэкпула» Иан Холлоуэй, экс-игрок «Арсенала» и сборной Англии Сол Кэмпбелл и экс-полузащитник «Манчестер Сити» Джоуи Бартон. А еще вдруг Эмма Хейс, сообщает Daily Express.

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С 2012 года 44-летняя специалистка возглавляет женскую команду «Челси». Ранее она тоже работала только с командами девушек: «Лонг-Айленд Леди Райдерс», «Чикаго Ред Старс» и «Арсенал» (там была ассистентом).

Эмма Хейс, «Челси» Фото: PA Sport

Должность в мужском футболе ее сильно привлекает.

«Все тренеры стремятся работать на самом высоком уровне, который они могут достичь. Я не исключение. Если так получится, что следующая возможность представится в мужском футболе, я готова попробовать. Но еще я думаю, что должно появиться больше женщин-тренеров в женском футболе, прежде чем девушки ворвутся в мужской футбол.

В управлении людьми нет гендерных предубеждений, но, к сожалению, футбол все еще застрял в викторианской эпохе, когда считалось, что единственным способом получить от спортсменов максимальную отдачу – это использование традиционных методов.

Для такого решения потребуется смелый владелец клуба, но достаточного одного успеха, чтобы это повторилось еще раз. Шансы девушки добиться успеха в АПЛ невелики. Но работать на более низком уровне или в качестве ассистента тоже имеет смысл», – сказала Хейс еще в 2019-м.

Эмма Хейс, «Челси» Фото: Getty Images

Экс-нападающий «Челси» Пэт Невин считает, что Эмма и вовсе может стать главным тренером мужской команды «Челси».

«Предположу, что Эмма может быть той, кто возглавит «Челси». Не обязательно сейчас, но в будущем. Я говорю об этом уже несколько лет, потому что действительно хотел бы увидеть это однажды.

Знаю ее как человека, наблюдал за ее работой и провел с ней некоторое время. Она в порядке и вполне способна на этот шаг», – сказал Невин.

Хейс в качестве тренера выиграла с «Челси» три чемпионата Англии.

Это не первый случай, когда женщины тренируют мужские команды. Например, Имке Вуббенхорст работала в клубе «БВ Клоппенбург» из пятого дивизиона Германии.

Французский клуб «Клермон» из Лиги 2 тренировали две женщины: Корин Дьякр и Хелена Кошта.

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