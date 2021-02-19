Нетипичный эпизод между футболистом и судьей произошел в матче третьего дивизиона чемпионата Англии между «Нортгемптоном» и «Ипсвичем».

Игрок «Ипсвича» Алан Джадж упал в чужой штрафной и не согласился с решением рефери Даррена Дрисдейла не назначать пенальти. Он апеллировал к судье, но тот встретил его довольно агрессивно – несколько секунд они стояли практически лоб в лоб. Инцидент закончился вмешательством других футболистов, которые оттеснили брутального Дрисдейла от своего коллеги.

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  • Матч завершился со счетом 0:0.
  • «Ипсвич» идет на 11-м месте Первой лиги Англии, «Нортгемптон» плетется 21-м. В лидерах – «Линкольн Сити».

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