Нетипичный эпизод между футболистом и судьей произошел в матче третьего дивизиона чемпионата Англии между «Нортгемптоном» и «Ипсвичем».
Игрок «Ипсвича» Алан Джадж упал в чужой штрафной и не согласился с решением рефери Даррена Дрисдейла не назначать пенальти. Он апеллировал к судье, но тот встретил его довольно агрессивно – несколько секунд они стояли практически лоб в лоб. Инцидент закончился вмешательством других футболистов, которые оттеснили брутального Дрисдейла от своего коллеги.
Футбол
Украинский финалист Евро-88 тренирует юниоров в Англии. Его воспитанник выиграл Лигу чемпионов
- Матч завершился со счетом 0:0.
- «Ипсвич» идет на 11-м месте Первой лиги Англии, «Нортгемптон» плетется 21-м. В лидерах – «Линкольн Сити».
Чемпионшип
Яростная битва «Ипсвича» и «Норвича»: даже коучи ринулись в бой и получили красные
Чемпионшип
Фанат «Ипсвича» не выпускал бабушку из клетки, пока клуб не объявил о трансфере защитника