Игрок «Ипсвича» Алан Джадж упал в чужой штрафной и не согласился с решением рефери Даррена Дрисдейла не назначать пенальти. Он апеллировал к судье, но тот встретил его довольно агрессивно – несколько секунд они стояли практически лоб в лоб. Инцидент закончился вмешательством других футболистов, которые оттеснили брутального Дрисдейла от своего коллеги.