«Болтон» объявил о прекращении сотрудничества с букмекерскими компаниями.

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На территории стадиона уберут все букмекерские киоски, а клуб больше не будет заключать новых соглашений с компаниями, представляющими индустрию азартных игр. Вместо этого «странники» будет поддерживать благотворительные организации, которые оказывают помощь тем, кто страдает зависимостью от ставок.

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«Болтон» уважает коммерческое партнерство других клубов с букмекерскими компаниями, но наша позиция в этом отношении теперь ясна. Последние исследования показывают, что в Великобритании насчитывается от 340 тысяч до 1,4 миллионов взрослых, страдающих игровой зависимостью, и более 60 тысяч молодых людей в возрасте от 11 до 16 лет. Теперь клуб будет поддерживать информационные программы для тех, кто испытывает проблемы с азартными играми», – говорится в заявлении на официальном сайте «Болтона»

«Болтон» покинул АПЛ по итогам сезона-2011/12.

В настоящий момент клуб выступает в Лиге 1 – третьем по силе дивизионе Англии.

В сезоне-2019/20 с команды сняли 12 очков до начала сезона за переход клуба под внешнее управление.

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