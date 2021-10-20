19 октября 2021 года в рамках английской Лиги 1 состоялся матч между командами «Плимут Аргайл» и «Болтон Уондерерс».

Погодные условия выдались воистину суровыми – в результате сильного ливня газон на поле превратился в подобие бассейна и каждый шаг игроков сопровождался россыпью брызг, что однако не помешало лидирующему в Лиге «Плимуту» победить.

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«Плимут Аргайл» выиграл со счетом 3:0.

После 14 матчей «Плимут» лидирует в Лиге 1, набрав 29 очков, «Болтон» расположился на 11-м месте (18).

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