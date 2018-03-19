Eurosport

Этот гол из четвертого дивизиона Англии очень крутой. Тут есть и финт Зидана, и финт Гатагова

Этот гол из четвертого дивизиона Англии очень крутой. Тут есть и финт Зидана, и финт Гатагова
Eurosport

33 мин. назадОбновлено 27 мин. назад

Царская комбинация из английского подземелья.

Футболисты английского «Ковентри Сити», выступающего в Лиге 2 (четвертый дивизион), забили быстрый гол в ворота «Лутон Таун» после шикарной комбинации.

На третьей минуте защитник Райан Хайнс убрал двоих финтом Зидан и выложил мяч на линию штрафной. Один из игроков «Ковентри» промахнулся по мячю, но следом другой футболист нанес удар по воротам, а на добивании самым расторопным оказался Винсенти.

Финт Хайнс напомнил аналогичный скилл Алессандро Флоренци в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Шахтера».

Чья улиточка круче?

Опрос
39 голосов
Парня из «Ковентри»
Парня из «Ромы»
  • «Ковентри» вел к перерыву 2:0, но упустил победу в конце встречи.
  • «Лутон» занимает второе место в английской Лиге 2 с 71 очком, «Ковентри» – шестой, у них на 10 баллов меньше.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Фанаты «Вегаса» засыпали лед бейсболками и другим клубным мерчем в честь мощного хет-трика Карлссона

02:38
Популярные видео
Видео, где Кучеров очень крут: он покрошил «Эдмонтон» и вывел «Тампу» в плей-офф
1 644 просмотров10 ч
Демпси удалился и оставил «Сиэтл» безвольно умирать против «Далласа». Партнеры справились с задачей
 880 просмотров10 ч
А еще вам может понравиться