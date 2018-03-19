Этот гол из четвертого дивизиона Англии очень крутой. Тут есть и финт Зидана, и финт Гатагова

Футболисты английского «Ковентри Сити», выступающего в Лиге 2 (четвертый дивизион), забили быстрый гол в ворота «Лутон Таун» после шикарной комбинации.

На третьей минуте защитник Райан Хайнс убрал двоих финтом Зидан и выложил мяч на линию штрафной. Один из игроков «Ковентри» промахнулся по мячю, но следом другой футболист нанес удар по воротам, а на добивании самым расторопным оказался Винсенти.

Финт Хайнс напомнил аналогичный скилл Алессандро Флоренци в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Шахтера».

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«Ковентри» вел к перерыву 2:0, но упустил победу в конце встречи.

«Лутон» занимает второе место в английской Лиге 2 с 71 очком, «Ковентри» – шестой, у них на 10 баллов меньше.

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