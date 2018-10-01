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94-летний фан «Ноттс Каунти» с деменцией осуществил мечту и забил пенальти

94-летний фан «Ноттс Каунти» с деменцией осуществил мечту и забил пенальти
Eurosport

1 час назад

Теперь вы будете тоже болеть за «сорок».

В перерыве матча четвертой английской лиги между «Ноттс Каунти» и «Кру Александра» произошел трогательный момент.

Сотрудники клуба выкатили коляску с 94-летним Роем Прентисом. Мужчина страдает от прогрессирующей деменции и мечтал о том, чтобы забить за «Ноттс Каунти» до того, как умрет.

Помощники поддержали Прентиса, чтобы он встал. По такому поводу клуб выпустил для него футболку с именем «Рой» и номером 94 на спине. Пенсионер сам установил мяч на 11-метровую отметку и с помощью молодого человека, поддерживавшего его за спину, ударил в направлении ворот. Мальчик на ленточке прыгнул в другую сторону, мяч прикатился в сетку.

«Это был прекрасный момент. Вся его семья наблюдала за ним и очень эмоционально отреагировала», – рассказала BBC глава отдела по развлечению болельщиков Элис Керк.

  • «Ноттс Каунти» забил победный мяч во втором тайме и дожал «Кру Александру» – 2:1.
  • Клуб из Ноттингема – старейший из профессиональных клубов Англии. Он основан в 1862 году.

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