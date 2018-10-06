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В мире 3 человека умеют круто забивать бисиклетами – Роналду, Бэйл и какой-то парень с дна Англии
Это не гол, это кайфарики.
В матче 12-го тура английской Лиги 2 «Бари» на своем поле сыграл вничью с «Мэнсфилдом» – 2:2.
Один из голов в прошедшем матче получился просто роскошным: страйкер «Бари» Никки Мейнард сорвал овации стадиона убийственной бисиклетой.
- На 95-й минуте Мейнард забил еще один мяч, вырвав для «Бари» ничью.
- В турнирной таблице Лиги 2 «Бари» занимает 11-ю строчку, «Мэнсфилд» – 14-ю.
- Лига 2 (League Two) – четвертый по силе английский дивизион после Премьер-лиги, Чемпионшипа и Лиги 1.
Эта ультимативная бисиклета из чемпионата Турции заставит Роналду и Бэйла лопнуть от зависти
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