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В мире 3 человека умеют круто забивать бисиклетами – Роналду, Бэйл и какой-то парень с дна Англии

В мире 3 человека умеют круто забивать бисиклетами – Роналду, Бэйл и какой-то парень с дна Англии
Eurosport

41 мин. назад

Это не гол, это кайфарики.

В матче 12-го тура английской Лиги 2 «Бари» на своем поле сыграл вничью с «Мэнсфилдом» – 2:2.

Один из голов в прошедшем матче получился просто роскошным: страйкер «Бари» Никки Мейнард сорвал овации стадиона убийственной бисиклетой.

  • На 95-й минуте Мейнард забил еще один мяч, вырвав для «Бари» ничью.
  • В турнирной таблице Лиги 2 «Бари» занимает 11-ю строчку, «Мэнсфилд» – 14-ю.
  • Лига 2 (League Two) – четвертый по силе английский дивизион после Премьер-лиги, Чемпионшипа и Лиги 1.

Эта ультимативная бисиклета из чемпионата Турции заставит Роналду и Бэйла лопнуть от зависти

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