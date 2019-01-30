Тренер «Маклсфилд Таун» Сол Кэмпбелл подвергся гомофобским выкрикам на матче четвертого дивизиона

Федерация футбола Англии расследует гомофобские кричалки в адрес главного тренера «Маклсфилд Таун» Сола Кэмпбелла.

Инцидент произошел во время матча четвертого английского дивизиона против «Челтнем Таун», сообщает Sky Sports. После матча несколько присутствовавших на матча болельщиков пожаловались на мерзкие гомофобские выкрик в адрес Кэмпбелла. «Челтнем Таун» обещал помочь полиции в расследовании.

Кэмпбелл выступал за «Арсенал» в 2001-2006 годах и стал двукратным чемпионом Англии.

Он возглавил «Маклсфилд» в конце ноября, когда тот шел на последнем месте в таблице.

Сейчас же клуб идет уже предпоследним, набрав 27 очков после 30 матчей.

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