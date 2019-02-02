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Фанаты «Линкольна» принесут на матч с «Ноттс Каунти» надувные половые органы

Фанаты «Линкольна» принесут на матч с «Ноттс Каунти» надувные половые органы
Eurosport

15 мин. назад

Продолжение истории со злополучным твитом.

Болельщики «Линкольн Сити» проведут акцию на выездном матче 31-го тура Второй лиги против «Ноттс Каунти».

Как сообщает The Sun, фанаты «чертей» принесут на стадион большие надувные пенисы. Таким образом они намерены подшутить над владельцем «Ноттс Каунти» Аланом Харди: совсем недавно он опубликовал в твиттере дикпик, а затем извинился и выставил клуб на продажу.

Кроме того, акция будет направлена на борьбу с раком простаты: болельщики уже собрали одну тысячу фунтов, которая поступит на счет соответствующих организаций.

  • «Линкольн Сити» лидирует в турнирной таблице Второй лиги, «Ноттс Каунти» занимает последнюю строчку – 24-ю.
  • Матч между командами начнется сегодня, 2 февраля, в 18:00 мск.

Глава «Ноттс Каунти» случайно выложил твит с половым органом, а потом объявил о продаже клуба

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