Футболист «Йорк Сити» Рис Томпсон осужден за 3 года и 4 месяца за издевательства над бывшей девушкой.

Спортсмен три дня бил ее железным прутом, заставил съесть краску и втер в спину битое стекло. «Он ударил меня железным прутом, сломал челюсть и разбил зеркало над моей головой. Он заставил слизывать краску с пола, а потом разбил еще одно зеркало над головой. Когда он поднял второе зеркало, я подумала, что сейчас умру, и закричала, чтобы он остановился».

Еще ранее Рис избил девушку за то, что обнаружил ее интимную фотографию десятилетней давности: «Он ударил меня металлическим прутом, сильно, пять раз. А потом дал мне выбрать: «Ты либо получишь еще пять ударов, либо побреешь себе голову», – сказал он мне. Это был жестокий ультиматум. Я боялась потерять волосы, поэтому согласилась. Я чувствовала себя своей тенью», – цитирует Дэниэль Mirror.

Томпсон, кроме тюремного срока, получил 10-летний запрет приближаться к жертве насилия.

Футболиста из клуба тоже уволили.

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