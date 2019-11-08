Eurosport
Везунчик из английского дна пробил за пределы тренировочного поля и разбил свою машину
Не лучший день в карьере Пирса Суини.
Защитник «Эксетер Сити» Пирс Суини отметился очень неприятным инцидентом на тренировке – игрок пробил по воротам, а попал в лобовое стекло собственного авто.
Футболист клуба четвертого английского дивизиона расстроился, но не потерял чувства юмора – Пирс опубликовал видео момента у себя в твиттере и написал: «Мяч просто неудачно закрутился, клянусь. Всем хорошего четверга».
- «Эксетер» идет на пятом месте во Второй лиге Англии.
- Клуб основан в 1904 году.
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