Защитник «Эксетер Сити» Пирс Суини отметился очень неприятным инцидентом на тренировке – игрок пробил по воротам, а попал в лобовое стекло собственного авто.

Футболист клуба четвертого английского дивизиона расстроился, но не потерял чувства юмора – Пирс опубликовал видео момента у себя в твиттере и написал: «Мяч просто неудачно закрутился, клянусь. Всем хорошего четверга».

«Эксетер» идет на пятом месте во Второй лиге Англии.

Клуб основан в 1904 году.

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