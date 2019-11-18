Тренера «Гримсби Таун» из четвертого английского дивизиона уволили после того, как он 58 раз ругнулся на пресс-конференции.

Это случилось после поражения 0:4 от «Лейтон Ориент». Тренер был так раздосадован проигрышем, что решил выместить злобу на местных репортерах. Клуб сообщил, что снял менеджера за неудовлетворительные результаты, но Daily Mail сообщает, что дело в выходке коуча на пресс-конференции.

«Ты ****** [чертов] позорник! Каждый раз, когда ты берешь у меня интервью – то ведешь себя как антагонистичный, грубый мерзавец. Кем ты вообще себя возомнил, Джереми Паксман? Ты – ****** [чертов] позор журналистики. По ******* [гребаному] радио о нас ***** [нихрена] не говорят в позитивном ключе.

Перед сегодняшним матчем мы были на ******* [чертовом] десятом месте, приятель, рядом с ******* [гребаной] зоной плей-офф. А наш ******* [хренов] бюджет ты видел? Видел? Ты знаешь, где мы должны быть с таким бюджетом, ******* [черт возьми]?» – бушевал тренер.

Досталось и другим журналистам.

«Гримсби» занимает 18-ю строчку.

Клуб не побеждает с сентября.

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