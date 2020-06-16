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Воспитанник «Арсенала» признался в растлении 14-летней девочки. Его отпустили под залог

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Тайрел Робинсон, «Брэдфорд Сити»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
26 минут назад

Подробности не сообщают, но это и к лучшему.

22-летний футболист Тайрел Робинсон признал вину в сексуальных действиях по отношению к несовершеннолетней.

Бывший вингер клуба четвертого по силе английского дивизиона «Брэдфорд Сити» предстал перед судом и подтвердил причастность к непристойным действиям с 14-летней девочкой.

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Под присягой Робинсон также заявил, что в августе 2018 года сделал фотографию обнаженной несовершеннолетней и выложил ее в снэпчат. При этом Тайрел отрицал, что распространял подобные снимки в декабре 2017 года, после чего судья Джонатан Роуз заявил, что по данному конкретному инциденту футболисту не будут предъявлять обвинения.

Робинсон подписал необходимые бумаги для включения в реестр лиц, совершивших преступления на сексуальной почве, прежде чем его отпустили под залог. После обвинений к сексуальных действиях по отношению к несовершеннолетней «Брэдфорд Сити» немедленно расторг контракт с 22-летним крайним полузащитником.

Другой обвиняемый по этому делу, 21-летний Корри Берман, не признал вину по пяти случаям совращения малолетних. Процесс с участием Бермана продолжится в апреле 2021 года. Об этом сообщил BBC.

  • Робинсон – воспитанник лондонского «Арсенала», но всю профессиональную карьеру провел в «Брэдфорд Сити».
  • В материале от августа 2018 года Тайрел назвал лучшим другом экс-партнера по молодежке «канониров» Алекса Ивоби.

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