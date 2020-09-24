Летом 2019 года Burger King заплатил 60 тысяч евро за право стать титульным спонсором клуба английской Лиги 2 «Стивенэйдж». Всего за один год с помощью видеоигры FIFA 20 одна из крупнейших сетей быстрого питания помогла клубу стать одним из самых популярных и востребованных футбольных команд мира.

League Two
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22/08/2018 В 10:58

Подход был найден через желудок. Burger King предлагал выбирающим «Стивенэйдж» геймерам открывать специальные предложения сети питания, выполнять задания и загружать видео в Twitter. В результате футболки «Стивенэйдж» разлетаются быстрее, чем ты осилишь двойной воппер, а команда является самой популярной командой FIFA 20 на Twitch, пишет The Sun.

«Стивенэйдж»

Фото: Getty Images

«Мы решили, что большие команды уже достаточно прокачаны, а вот у маленьких есть огромный потенциал. Эффект получился обалденным», – рассказал глава отдела глобального маркетинга Burger King Марсело Паскоа.

Кампания продлилась всего неделю в октябре прошлого года, но за это время «Стивенэйдж» невероятно взлетел. Игроки забили более 25 000 мячей и добавили в команду Месси , Роналду и Салаха. Это стало решающим фактором, принесшим удачу клубу с 44-летней историей. Впервые в истории клуба они распродали все футболки по 50 евро за штуку.

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