Во Второй английской лиге зафиксирован вратарский гол – отличился Том Кинг из «Ньюпорт Каунти».

25-летний вратарь забил на 12-й минуте матча против «Челтнем Таун». Он подал от ворот, мяч отскочил неподалеку от штрафной и сразу перелетел в ворота. Команда, включая самого Кинга, кажется, не сразу осознала увиденное – бурных празднований на видео не видно.

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  • Матч завершился со счетом 1:1 – «Челтнем» отыгрался в добавленное время первого тайма.
  • «Ньюпорт» идет на втором месте Второй лиги, отставая на одно очко от «Кембриджа» и имея две игры в запасе.

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