Во Второй английской лиге зафиксирован вратарский гол – отличился Том Кинг из «Ньюпорт Каунти».

25-летний вратарь забил на 12-й минуте матча против «Челтнем Таун». Он подал от ворот, мяч отскочил неподалеку от штрафной и сразу перелетел в ворота. Команда, включая самого Кинга, кажется, не сразу осознала увиденное – бурных празднований на видео не видно.