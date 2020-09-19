В конце августа он проходил мимо похоронной процессии в Бейруте, где хоронили одного из пожарных, погибшего при ликвидации мощного взрыва в городском порту. Один из гостей по местным традициям открыл стрельбу из огнестрельного оружия в воздух. В это время Атви шел по улице и получил ранение шальной пулей в голову.