Атакующий полузащитник сборной Ливана Мохамед Атви скончался после случайного пулевого ранения в голову.

В конце августа он проходил мимо похоронной процессии в Бейруте, где хоронили одного из пожарных, погибшего при ликвидации мощного взрыва в городском порту. Один из гостей по местным традициям открыл стрельбу из огнестрельного оружия в воздух. В это время Атви шел по улице и получил ранение шальной пулей в голову.

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Футболиста тут же доставили в госпиталь, где ему влили 16 единиц крови. Медики остановили кровотечение без извлечения пули из головы, поскольку она задевала чувствительную зону мозга. Мохамеда поместили в медикаментозную кому. Он находился в критическом состоянии и 18 сентября скончался, не приходя в сознание. Об этом сообщил телеканал «Аль-Джазира».

  • Атви трижды становился обладателем Кубка страны, а также брал национальный Суперкубок-2012 в составе «Ансара», за который играл более 10 сезонов. В сезоне-2010/11 Мохамед стал лучшим ассистентом местного чемпионата.
  • Полузащитник провел три матча за сборную Ливана. Последний раз он выступал за национальную команду в отборе на ЧМ-2014.

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