Игрок «Гранады» наудачу бахнул по воротам. Получился шедевр

«Гранада» победила «Тенерифе» в домашнем матче 25-го тура испанской Сегунды со счетом 2:1. Об игре никто бы не вспомнил, если бы не божественный гол полузащитника хозяев Серхио Пеньи.

На 18-й минуте перуанец оказался в окружении троих соперников, нанес отчаянный удар и по невероятной траектории забросил мяч за спину вратарю Дани Эрнандесу.

Этот гол стал для Пеньи первым в 11 матчах сезона-2017/18.

Transfermarkt оценивает 22-летнего перуанца всего в 400 тысяч евро.

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