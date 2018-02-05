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Игрок «Гранады» наудачу бахнул по воротам. Получился шедевр

Игрок «Гранады» наудачу бахнул по воротам. Получился шедевр
Eurosport

Вчера в 12:23Обновлено Вчера в 12:24

Летом из-за Серхио Пеньи передерутся «Реал» и «Барселона».

«Гранада» победила «Тенерифе» в домашнем матче 25-го тура испанской Сегунды со счетом 2:1. Об игре никто бы не вспомнил, если бы не божественный гол полузащитника хозяев Серхио Пеньи.

На 18-й минуте перуанец оказался в окружении троих соперников, нанес отчаянный удар и по невероятной траектории забросил мяч за спину вратарю Дани Эрнандесу.

  • Этот гол стал для Пеньи первым в 11 матчах сезона-2017/18.
  • Transfermarkt оценивает 22-летнего перуанца всего в 400 тысяч евро.

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