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Дублирующие составы «Реала» и «Барсы» подозреваются в участии в договорных матчах

Дублирующие составы «Реала» и «Барсы» подозреваются в участии в договорняках
Eurosport

1 час назад

Испанская полиция прощупывает низшие лиги на предмет подозрительных результатов.

Испанская полиция вместе с Ла Лигой проверяет ряд результатов из третьего и четвертого дивизионов из-за возможного договорного характера матчей. Правоохранительные органы рассматривают список из 51 игры – 10 матчей из сезона-2015/16, 26 матчей из сезона-2016/17 и еще 15 матчей из сезона-2017/18, сообщает The Sun.

В список попала одна игра с участием «Барселоны Б» (против «Эльденсе») и одна игра с участием команды «Реал Кастилья» (против «Серседы»).

По этому делу полицией были арестованы уже 20 человек, но игроки молодежек «Барселоны» и «Реала» к расследованию пока не привлекались.

  • «Барселона Б» в данный момент выступает в Сегунде, «Реал Мадрид Кастилья» – в Сегунде Б. Основная команда выступает намного удачнее.
  • Второй состав «Барселоны» занимает 15-е место в Сегунде, второй состав «Реала» – 10-е место в первой группе Сегунды Б.

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