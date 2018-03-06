Тони Адамс станцевал «Макарену» на тренировке «Гранады». Оказывается, он давал установку

Тренер «Гранады» Тони Адамс удачно работает в «Гранаде». Команда идет на третьем месте в Сегунде и претендует на повышение в классе.

Игроки «Гранады» прогрессируют благодаря доходчивым установкам английского тренера, который известен жесткостью в тренировочном процессе.

На презентации в качестве тренера «Гранады» в марте прошлого года Адамс заявил: «Я пришел сюда, чтобы надирать задницы».

Во время карьеры игрока Тони страдал от алкогольной зависимости.

До «Гранады» Адамс работал тренером в «Уикоме», «Портсмуте» и «Габале». Тони не тренировал после 2011 года.

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