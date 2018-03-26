Главный тренер команды из Сегунды прервал контратаку соперника, выбив мяч за пределы поля
Бывает и такое.
В матче 32-го тура испанской Сегунды сошлись «Альбасете» и «Культураль Леонеса». Игра завершилась вничью – 0:0.
Гости заканчивали матч без главного тренера Рубена де ля Барреры: мужчина прервал одну из контратак «Альбасете», отправив мяч за пределы поля из-под ног игрока соперника. За этот опрометчивый поступок босс покинул скамейку.
- «Культураль Леонеса» занимает 19-ю строчку в турнирной таблице. В Сегунде участвуют 22 команды.
- «Альбасете» идет на 13-м месте.
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