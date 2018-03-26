twitter

Главный тренер команды из Сегунды прервал контратаку соперника, выбив мяч за пределы поля

Главный тренер команды из Сегунды прервал контратаку соперника, выбив мяч за пределы поля
Eurosport

12 мин. назад

Бывает и такое.

В матче 32-го тура испанской Сегунды сошлись «Альбасете» и «Культураль Леонеса». Игра завершилась вничью – 0:0.

Гости заканчивали матч без главного тренера Рубена де ля Барреры: мужчина прервал одну из контратак «Альбасете», отправив мяч за пределы поля из-под ног игрока соперника. За этот опрометчивый поступок босс покинул скамейку.

  • «Культураль Леонеса» занимает 19-ю строчку в турнирной таблице. В Сегунде участвуют 22 команды.
  • «Альбасете» идет на 13-м месте.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Испании. 2-й дивизион

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Цветков отстрелял на ноль и порвал всех на последнем круге, пока Фуркад наслаждался красотами Тюмени

02:37
Популярные видео
Крутейший финал сезона, где судьбу титула решил последний выстрел Кузьминой
5 945 просмотров15 ч
Игроки «Сан-Хосе» и «Калгари» устроили 3 мясистые драки. И это не вся дичь матча
2 675 просмотров17 ч
А еще вам может понравиться