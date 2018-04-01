Игрок «Альбасете» Пелайо Ново выпал из окна гостиничного номера и перенес операцию

Накануне матча против «Уэски» в рамках Сегунды из окна третьего этажа гостиничного номера выпал полузащитник «Альбасете» Пелайо Ново.

Несчастье произошло в воскресенье утром в отеле «Абба» в Уэске. Одноклубники Ново вызвали скорую помощь, после чего игрока отправили в больницу, где он перенес операцию, сообщила Marca. Состояние футболиста, получившего несколько переломов, остается стабильным.

Причина, из-за которой футболист, выпал из окна, пока не известна.

Руководство Ла Лиги перенесло матч «Альбасете» – «Уэска» на неопределенный срок.

Ново – воспитанник «Овьедо». За «Альбасете» он выступает с лета 2017-го, перейдя на правах свободного агента из румынского «Клужа».

На счету 27-летнего полузащитника 3 поединка в нынешнем сезоне.

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