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Игрок «Альбасете» Пелайо Ново выпал из окна гостиничного номера и перенес операцию

Игрок «Альбасете» выпал из окна гостиничного номера и перенес операцию
Руслан Хрипун

1 час назад

Несчастье в Испании.

Накануне матча против «Уэски» в рамках Сегунды из окна третьего этажа гостиничного номера выпал полузащитник «Альбасете» Пелайо Ново.

Несчастье произошло в воскресенье утром в отеле «Абба» в Уэске. Одноклубники Ново вызвали скорую помощь, после чего игрока отправили в больницу, где он перенес операцию, сообщила Marca. Состояние футболиста, получившего несколько переломов, остается стабильным.

Причина, из-за которой футболист, выпал из окна, пока не известна.

  • Руководство Ла Лиги перенесло матч «Альбасете» – «Уэска» на неопределенный срок.
  • Ново – воспитанник «Овьедо». За «Альбасете» он выступает с лета 2017-го, перейдя на правах свободного агента из румынского «Клужа».
  • На счету 27-летнего полузащитника 3 поединка в нынешнем сезоне.
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