Капитан «Альмерии» – первый профессиональный игрок, арестованный за договорной матч в Испании

Центральный защитник и капитан «Альмерии» Хорхе Гарсиа Морсильо был задержан испанской полицией в ходе операции по расследованию договорных матчей в Сегунде.

Кроме 32-летнего воспитанника «Валенсии», арестованы еще 24 человека, пишет Marca. Морсильо подозревается в организации договорного матча «Альмерия» – «Настик» в январе этого года и других матчей.

Игрока задержали в аэропорту незадолго до отлета вместе с семьей в отпуск в Венецию.

Хорхе выступает за «Альмерию» с 2015 года.

До этого он играл в Примере за «Райо Вальекано» и «Алавес».

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