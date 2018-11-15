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«Убью тебя, сукин сын». Футболисту после победы угрожал пушкой киллер на мотоцикле
В Колумбии творятся страшные вещи.
Защитника «Депортиво Кали» Хуана Себастьяна Кинтеро (не путать с плеймейкером сборной Колумбии и бывшим игроком «Порту» Хуаном Кинтеро) чуть не убили после матча.
После победы «Кали» над «Депортиво Пасто» со счетом 1:0 футболист с братом ехали со стадиона домой. «Услышал, как кто-то постучал окно. Там стоял человек с пушкой, который готовился выстрелить в меня.
У меня заняло две или три секунды, чтобы среагировать, и я прибавил скорость. Парень на мотоцикле постучал в окно, направил оружие на меня и сказал: «Я убью тебя, сукин сын».
К счастью, выстрел попал в дверь и не задел меня или брата. Кто это был и что произошло, установит следствие. Единственное, что я увидел – форма «Депортиво Кали», – сказал Кинтеро.
Хуан Себастьян вместе с партнерами по клубу – Николасом Бенедетти и Жейсоном Ангуло – добавили, что все трое получали угрозы от неизвестного мужчины, но уже удалили эти сообщения, потому что сочли их нормальными для известных игроков.
- По ходу матча против «Депортиво Пасто» болельщики закидали футболистов яйцами.
- После этой игры «Депортиво Кали» идет на 10-м месте, «Пасто» – на 18-м.
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