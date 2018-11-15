«Убью тебя, сукин сын». Футболисту после победы угрожал пушкой киллер на мотоцикле

Защитника «Депортиво Кали» Хуана Себастьяна Кинтеро (не путать с плеймейкером сборной Колумбии и бывшим игроком «Порту» Хуаном Кинтеро) чуть не убили после матча.

После победы «Кали» над «Депортиво Пасто» со счетом 1:0 футболист с братом ехали со стадиона домой. «Услышал, как кто-то постучал окно. Там стоял человек с пушкой, который готовился выстрелить в меня.

У меня заняло две или три секунды, чтобы среагировать, и я прибавил скорость. Парень на мотоцикле постучал в окно, направил оружие на меня и сказал: «Я убью тебя, сукин сын».

К счастью, выстрел попал в дверь и не задел меня или брата. Кто это был и что произошло, установит следствие. Единственное, что я увидел – форма «Депортиво Кали», – сказал Кинтеро.

Хуан Себастьян вместе с партнерами по клубу – Николасом Бенедетти и Жейсоном Ангуло – добавили, что все трое получали угрозы от неизвестного мужчины, но уже удалили эти сообщения, потому что сочли их нормальными для известных игроков.

По ходу матча против «Депортиво Пасто» болельщики закидали футболистов яйцами.

После этой игры «Депортиво Кали» идет на 10-м месте, «Пасто» – на 18-м.

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