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«Убью тебя, сукин сын». Футболисту после победы угрожал пушкой киллер на мотоцикле

«Убью тебя, сукин сын». Футболисту после победы угрожал пушкой киллер на мотоцикле
Eurosport

34 мин. назад

В Колумбии творятся страшные вещи.

Защитника «Депортиво Кали» Хуана Себастьяна Кинтеро (не путать с плеймейкером сборной Колумбии и бывшим игроком «Порту» Хуаном Кинтеро) чуть не убили после матча.

После победы «Кали» над «Депортиво Пасто» со счетом 1:0 футболист с братом ехали со стадиона домой. «Услышал, как кто-то постучал окно. Там стоял человек с пушкой, который готовился выстрелить в меня.

У меня заняло две или три секунды, чтобы среагировать, и я прибавил скорость. Парень на мотоцикле постучал в окно, направил оружие на меня и сказал: «Я убью тебя, сукин сын».

К счастью, выстрел попал в дверь и не задел меня или брата. Кто это был и что произошло, установит следствие. Единственное, что я увидел – форма «Депортиво Кали», – сказал Кинтеро.

Хуан Себастьян вместе с партнерами по клубу – Николасом Бенедетти и Жейсоном Ангуло – добавили, что все трое получали угрозы от неизвестного мужчины, но уже удалили эти сообщения, потому что сочли их нормальными для известных игроков.

  • По ходу матча против «Депортиво Пасто» болельщики закидали футболистов яйцами.
  • После этой игры «Депортиво Кали» идет на 10-м месте, «Пасто» – на 18-м.

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