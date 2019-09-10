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Колумбийские фанаты устроили потасовку с мачете

Колумбийские фанаты устроили потасовку с мачете
Eurosport

1 час назад

Горячие ребята.

Перед матчем чемпионата Колумбии между «Индепендьенте Медельин» и «Атлетико Насьональ» произошла массовая потасовка фанатов.

В какой-то момент в ход пошло холодное оружие. По итогам бойни полиция задержала более 70 человек, изъяв у них 26 мачете и ножей.

  • «Атлетико» разгромил соперников со счетом 4:1.
  • С клубом «Насьональ» «Спартак» сыграет на предсезонном турнире Florida Cup в США в январе 2020 года.
  • ·Еще с красно-белыми сыграют бразильские «Коринтианс» и «Палмейрас».

«Спартак» проведет зимний сбор в США и сыграет с бразильскими клубами

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