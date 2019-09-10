Eurosport
Колумбийские фанаты устроили потасовку с мачете
Горячие ребята.
Перед матчем чемпионата Колумбии между «Индепендьенте Медельин» и «Атлетико Насьональ» произошла массовая потасовка фанатов.
В какой-то момент в ход пошло холодное оружие. По итогам бойни полиция задержала более 70 человек, изъяв у них 26 мачете и ножей.
- «Атлетико» разгромил соперников со счетом 4:1.
- С клубом «Насьональ» «Спартак» сыграет на предсезонном турнире Florida Cup в США в январе 2020 года.
- ·Еще с красно-белыми сыграют бразильские «Коринтианс» и «Палмейрас».
«Спартак» проведет зимний сбор в США и сыграет с бразильскими клубами
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