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Колумбийский паренек уничтожил пятерых игроков, унизил вратаря и закатил мяч в пустые ворота
Вызывайте подкрепление, здесь произошло массовое убийство.
Футболист клуба «Норте де Сантадер» Андерсон Диас забил гол после невероятного проходе в матче национального чемпионата Колумбии для игроков не старше 21 года против .
Игрок получил мяч у штрафной, на дриблинге прошел четверых оппонентов, обыграл вратаря, а после обманул последнего защитника на линии и вкатил мяч в ворота.
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