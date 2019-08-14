Футболист клуба «Норте де Сантадер» Андерсон Диас забил гол после невероятного проходе в матче национального чемпионата Колумбии для игроков не старше 21 года против .

Игрок получил мяч у штрафной, на дриблинге прошел четверых оппонентов, обыграл вратаря, а после обманул последнего защитника на линии и вкатил мяч в ворота.

Команда молодого виртуоза все-таки проиграла – 2:3.

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