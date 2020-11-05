Легендарный аргентинский футболист и тренер Диего Марадона попал в больницу и был прооперирован через несколько дней после 60-летнего юбилея. Восстанавливаем хронологию и разбираемся, что происходит со здоровьем Диего.

Утром 3 ноября стало известно о госпитализации Марадоны. Врач экс-футболиста Леопольдо Луке заверил, что госпитализация была не срочной, а здоровью пациента ничего не угрожает. Планировалось, что вскоре Диего покинет клинику и 8 ноября будет руководить игрой «Химнасии» с бровки.

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«Марадону госпитализировали на три дня, чтобы он восстановил водный баланс организма и прошел несколько осмотров. Он хочет руководить действиями «Химнасии» уже в воскресенье. Категорически отрицаю рецидив каких-либо симптомов зависимости. Это, возможно, какая-то анемия. У него не было инсульта. Это была эмоционально сложная для него неделя, вызвавшая сильное давление», – цитирует Луке TNT Sports.

Скорая помощь с Диего Марадоной Фото: Getty Images

Вечером 3 ноября пришли более тревожные сведения – результат томографии показал наличие в мозгу Марадоны субдуральной гематомы, и потребовалась срочная операция. У пожилых людей гематомы такого типа могут формироваться хронически.

Утром 4 ноября медиа сообщили, что операция длилась 80 минут и прошла успешно. Гематому удалили, а Диего очнулся в хороших кондициях. После хирургического вмешательства ему предстоит некоторое время оставаться в отделении интенсивной терапии.

«Операция длилась полтора часа, все прошло хорошо, – заявил личный врач Луке. – Теперь он останется под наблюдением, а позже мы посмотрим, как он будет себя чувствовать. Операция была важным этапом лечения, но отек уже прошел, поэтому Марадона сможет поправиться».

Доктор добавил, что Диего находится в сознании и хорошем расположении духа. Он поддерживает беседу и даже шутит.

Марадона сможет вернуться к работе с «Химнасией» только через месяц.

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