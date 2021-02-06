Уругвайский нападающий аргентинского «Годой-Крус» Сантьяго Гарсия покончил с собой в 30 лет из-за перманентной депрессии.
На протяжении нескольких лет форвард безуспешно проходил психиатрическое лечение, а 6 февраля был найден мертвым в своей квартире в Годой-Крус. Полиция подтвердила факт суицида, сообщает TyC Sports.
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- Сантьяго выступал за «Насьональ», «Атлетико Паранаэнсе», «Касымпашу» и «Ривер Плейт» из Монтевидео.
- Гарсия – лучший бомбардир чемпионата Уругвая-2011 (23 гола).
- В сезоне-2017/2018 он наколотил больше всех мячей в Аргентине (17).
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