Уругвайский нападающий аргентинского «Годой-Крус» Сантьяго Гарсия покончил с собой в 30 лет из-за перманентной депрессии.

На протяжении нескольких лет форвард безуспешно проходил психиатрическое лечение, а 6 февраля был найден мертвым в своей квартире в Годой-Крус. Полиция подтвердила факт суицида, сообщает TyC Sports.

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  • Сантьяго выступал за «Насьональ», «Атлетико Паранаэнсе», «Касымпашу» и «Ривер Плейт» из Монтевидео.
  • Гарсия – лучший бомбардир чемпионата Уругвая-2011 (23 гола).
  • В сезоне-2017/2018 он наколотил больше всех мячей в Аргентине (17).

20-летний футболист покончил с собой из-за травм. Его просматривал «МЮ»

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