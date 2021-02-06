Уругвайский нападающий аргентинского «Годой-Крус» Сантьяго Гарсия покончил с собой в 30 лет из-за перманентной депрессии.

На протяжении нескольких лет форвард безуспешно проходил психиатрическое лечение, а 6 февраля был найден мертвым в своей квартире в Годой-Крус. Полиция подтвердила факт суицида, сообщает TyC Sports.