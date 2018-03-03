Мужчина из Мексики кинематографично прыгнул через себя и положил под перекладину

В матче 10-го тура чемпионата Мексики «Монаркас» на своем поле одолел «Атлас» – 2:1.

Победный мяч в составе хозяев за минуту до перерыва забил Рауль Руидиас, который круто сложился на линии штрафной направил мяч ударом через себя под перекладину.

«Монаркас» идет четвертым в чемпионате Мексики, на очко отставая от «Америки».

«Атлас» безнадежно последний: в 10 матчах команда набрала 4 балла.

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