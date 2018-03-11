Eurosport

Гол бисиклетой, после которого ты начнешь искать сопки на чемпионат Мексики гораздо чаще

Гол бисиклетой, после которого ты начнешь искать сопки на чемпионат Мексики гораздо чаще
Eurosport

3 ч. назад

Можно заканчивать карьеру, круче уже все равно не забить.

Бразильский нападающий мексиканского клуба «Керетаро» Эвералдо Стум забил чумовой гол бисиклетой в матче чемпионата Мексики против «Некаксы».

Гол Эвералдо принес ничью «Керетаро», матч закончился со счетом 1:1.

  • Для бразильского страйкера этот гол стал первым в весенней части чемпионата Мексики в семи матчах.
  • «Керетаро» занимает в чемпионате 16-е место, имея в активе 16 очков. «Некакса» находится на девятом месте с 24 очками.

Будь в контакте со спортом

По теме

Чемпионат Мексики

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Новички MLS раскатывают не хуже «Сити» и «Барсы». Второй гол «Солт-Лейку» изумительный

02:09
Популярные видео
«Монреаль» забил 2 чумовых гола с игры, но пустил столько же с пенальти и проиграл
 985 просмотров13 ч
«Колорадо» пустил 2 отвратительных гола и не забил пенальти. Естественно, дело обернулось поражением
 485 просмотров13 ч
А еще вам может понравиться