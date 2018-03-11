Eurosport
Гол бисиклетой, после которого ты начнешь искать сопки на чемпионат Мексики гораздо чаще
Можно заканчивать карьеру, круче уже все равно не забить.
Бразильский нападающий мексиканского клуба «Керетаро» Эвералдо Стум забил чумовой гол бисиклетой в матче чемпионата Мексики против «Некаксы».
Гол Эвералдо принес ничью «Керетаро», матч закончился со счетом 1:1.
- Для бразильского страйкера этот гол стал первым в весенней части чемпионата Мексики в семи матчах.
- «Керетаро» занимает в чемпионате 16-е место, имея в активе 16 очков. «Некакса» находится на девятом месте с 24 очками.
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