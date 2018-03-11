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Андре-Пьер Жиньяк положил такой голасо, что ты на мгновение уйдешь в астрал

Жиньяк положил такой голасо, что ты на мгновение уйдешь в астрал
Eurosport

1 час назад

Где же он был с такими ударами в финале Евро-2016.

Андре-Пьер Жиньяк, выступающий за мексиканский «Тигрес», принес победу своему клубу в матче местного чемпионата против «Тихуаны» (1:0) самонаводящейся базукой с 35 метров.

  • Для Жиньяка этот гол стал восьмым в 11 матчах.
  • «Тигрес» идут на втором месте в чемпионате Мексики, отставая от «Монтеррея» на 5 очков.

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