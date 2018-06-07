«Можно ли меня на минутку? Можно затрещину». Тренер «Тигрес» дал мастер-класс общения с прессой

Менеджер мексиканской команды «Тигрес» Рикардо Ферретти жестко осадил репортера, который хотел задать ему несколько вопросов.

«Тука, можно тебя на минутку?» – спросил журналист, на что тренер ответил: «Можно ли меня на минутку? Давай лучше дам тебе затрещину». Сказав это, Ферретти спокойно прошел дальше.

64-летний Ферретти работает в «Тигрес» с 2010 года. Ранее он возглавлял эту команду в 2000-2003 годах и в 2006 году.

Под его руководством «тигры» 4 раза выиграли мексиканскую Апертуру.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube