В лиге Мексики мяч подло прокатился по линии. Судья 8 минут смотрел повтор

В матче третьего тура чемпионата Мексики «Гвадалахара» на своем поле победила «Толуку» со счетом 1:0. Единственный мяч в матче на 56-й минуте забил Алан Пулидо.

В конце игры «Толука» могла сравнять счет, когда мяч прокатился по ленточке ворот голкипера «Чивас» Рауля Гудиньо. Главный арбитр матча обратился за помощью к VAR и после 8-минутного совещания постановил, что гола все-таки не было.

«Гвадалахара» лидирует в турнирной таблице чемпионата Мексики, одержав 3 победы в трех матчах.

«Толука» идет на четвертой строчке – у команды 2 победы и одно поражение.

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