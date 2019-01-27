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Опоссума признали лучшим игроком матча в Мексике и разобрали его технико-тактические действия

Опоссума признали лучшим игроком матча в Мексике и разобрали его технико-тактические действия
Eurosport

1 час назад

Им уже заинтересовалась «Бавария».

Накануне внезапным 12-м игроком на поле оказался опоссум, выскочивший на газон во время матча чемпионата Мексики «Веракрус» – «Пуэбла» (0:1). По окончании игры аналитики просканировали действия зверька и назвали его MVP.

Его назвали Ярохито (от «Ярочо» – человек или предмет, который имеет отношение к мексиканскому городу Веракрус) и записали в футболисты команды-хозяина. Опоссум провел на поле 5 минут и преодолел 50 метров. Также эксперты отметили, что зверек хромал.

Испанский аккаунт «Баварии» отреагировал на инфоповод красиво.

«Подтверждаем интерес к Ярохито со стороны нашего скаута, несмотря на полученную им травму. Желаем скорейшего выздоровления!» – запостил испаноязычный профиль команды и прикрепил фото скаута-котика.

  • После четырех туров чемпионата «Пуэбла» занимает 10 строчку в таблице.
  • «Веракрус», который бесплатно обрел нового игрока, находится на предпоследнем месте.
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