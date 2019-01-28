Планер от полузащитника «Сантос Лагуна» летел-летел, летел-летел и прилетел в сетку

«Сантос Лагуна» обыграла в матче чемпионата Мексики против «Гвадалахары», а единственный гол получился на редкость стильным.

30-летний полузащитник хозяев Хосе Васкес получил мяч в 30 метрах от ворот и, видя отсутствие помех со стороны защитников, пробил. Мяч полетел не очень сильно, но по идеальной траектории, так что даже в прыжке вратарь гостей его не достал.

Это первый гол Васкеса в чемпионате Мексики этого сезона, а он сыграл 22 матча.

«Сантос Лагуна» идет на седьмом месте после четырех матчей Клаусуры. «Гвадалахара» – вторая.

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